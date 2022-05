Germania: "La Ue verso embargo a petrolio russo a giorni"

Secondo il ministro dell'Economia tedesco Robert Habeck l'Ue probabilmente concorderà un embargo sulle importazioni di petrolio russo "entro pochi giorni".

"Penso che raggiungeremo la svolta, è a portata di mano, direi - ha spiegato in un'intervista alla "Zdf" -, ma un embargo petrolifero non dovrebbe essere l'unico obiettivo, non significa automaticamente che Putin è indebolito. Questa idea funziona - ha aggiunto - solo se partecipa un gran numero di Paesi. E quello che manca ancora".