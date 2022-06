Compra online la "droga dello stupro", arrestato a Firenze un pensionato finlandese

Gli accertamenti

Gbl

- Appena fermato dagli agenti, il pensionato finlandese ha spiegato di aver comprato due boccette di solvente per pavimenti. Le immediate verifiche sui componenti della sostanza riportati sull'etichetta e le successive analisi hanno accertato che si trattava di. L'acido gamma-butirrolattone, in ambito industriale, nasce proprio come solvente ma in diversi Paesi - tra cui l'Italia che lo ha iscritto nel registro delle sostanze stupefacenti - è stato bandito per l'uso improprio che se ne può fare.

Le accuse

- Come riporta FirenzeToday, l'uomo è stato accompagnato al carcere di Sollicciano a disposizione dell'autorità giudiziaria, con l'accusa di importazione di sostanze stupefacenti. Non sono tuttavia emersi altri elementi a carico del pensionato connessi a eventuali usi impropri del liquido.

Cos' è il Gbl

- Il Gbl è un liquido incolore e insapore, mischiabile con l'acqua. Viene utilizzato come sostanza ricreativa con effetti simili ai barbiturici. Dai 5 ai 20 minuti dopo l'assunzione, il soggetto sperimenta una perdita del senso della realtà e della capacità di coordinamento, con disturbi della memoria e malessere (nausea, problemi respiratori). Ecco perché viene impiegata per tentare violenze sessuali rendendo la vittima facilmente manipolabile.