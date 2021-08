Milano, si fa inviare dall'Olanda un litro di "droga dello stupro": arrestato ex conduttore tv

Facebook

Un ex conduttore tv di 46 anni, Ciro Di Maio, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'uomo si sarebbe fatto inviare dall'Olanda nella sua casa di Milano circa un litro di Gbl, la cosiddetta "droga dello stupro". La sostanza è stata sequestrata. In passato Di Maio ha lavorato a diverse produzioni tv: nel suo sito scrive che "dal 2009 è il volto del canale Marcopolo per il quale cura e conduce 'Diario Di Viaggio'".