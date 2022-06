Arezzo, canguro investito da un'auto e ucciso | Indagini sulla provenienza dell'animale

Un canguro è stato investito e ucciso da un'auto lungo la strada provinciale che collega Pergine Valdarno a Civitella in val Chiana, in località La Trove. Come riporta il Corriere di Arezzo, ad accorgersi della presenza della carcassa sono stati alcuni automobilisti intorno alle 7 di mattina. Sul posto sono quindi intervenuti i carabinieri, i forestali dell'Arma e operatori di veterinaria.

Gli avvistamenti

- Sono in corso le indagini per capire la provenienza dell'animale. Come ricorda Arezzo Notizie, è da diverso tempo che nella zona dell'Aretino viene segnalata la presenza di un canguro. Ad agosto 2020 era stato anche filmato mentre saltellava nei pressi del lago del Calcione, in Valdichiana. Poi le segnalazioni si sono moltiplicate, arrivando fino al Senese e al Valdarno.

La sindaca: "Sono scioccata"

lunghe peregrinazioni

scioccata

senza misure protettive

epilogo tragico

- Ad annunciare il ritrovamento dell'animale è stata Simona Neri, sindaca di Laterina Pergine Valdarno. "Questa mattina presto sono stata avvisata da una mia concittadina che lungo la provinciale della Trove si trovava la carcassa di un canguro, probabilmente investito da un'auto durante la notte, ed è stato chiesto l'intervento del Comune per ritirarne il corpo. Da tempo circolavano segnalazioni della presenza di questo particolare animale, ma non nel nostro Comune. Credo che sia arrivato qui dopo", ha detto."Sono rimastae lo sono tuttora, dispiaciuta e amareggiata. Questa creatura si è trovata a vivere in un ambiente morfologicamente e climaticamente estraneo, totalmente isolata, senza un branco di riferimento,adeguate per la sua detenzione in cattività. Quello di stanotte, purtroppo, è stato unma fin troppo scontato", ha aggiunto Neri.