Allarme cinghiali a Roma, la rabbia dei residenti: "Ci siamo dati un coprifuoco"

Guglielmo Mastroianni si è recato nella zona nord di Roma, a Piazza Igea, dove è avvenuta l'aggressione di un gruppo di cinghiali a un cane; è un luogo di transito per i branchi che si spostano dale quello di

Ai microfoni della trasmissione un residente ha raccontato la situazione ormai diventata invivibile: "Vediamo i cinghiali anche di giorno,

bisognerebbe chiudere i parchi

e fare dei corridoi biologici, purtroppo se mettono le reti e lasciano i parchi aperti continueremo ad avere i cinghiali che adesso stanno diventano tanti, si riproducono due volte l'anno".

"Sono stato

vittima di aggressione

- ha aggiunto - dopo mi hanno portato via la spesa e in seguito sono andati verso un'altra signora, chiediamo che si faccia qualcosa a breve perché sono già tre le aggressioni".

"Ci siamo dati un

coprifuoco

- ha inoltre spiegato il residente -sappiamo che quando si portano fuori i cani non dobbiamo più avvicinarci ai secchioni perché lì vicino troviamo spesso i cinghiali e cerchiamo di limitare le uscite ad una certa ora di sera però non è soluzione, abbiamo visto tre aggressioni in un mese non sappiamo più che fare".