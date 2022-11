Arezzo, il tribunale respinge il ricorso di due donne sposate: per la legge i loro gemelli avranno solo una madre

La causa era stata promossa per estendere anche a Luisa lo status di madre, non solo per Federica, quella che ha partorito i due gemellini. Il tribunale ha seguito l'articolo 4 comma 3 della legge 40 2004. Una causa simile è stata intentata da due mamme a Roma: in quel caso però il ricorso è stato vinto con l'ok del giudice alla dicitura neutra "genitore" sulla carta d'identità .

Il collegio guidato dal giudice Lucia Faltoni ha respinto un ricorso della coppia ad accogliere l'opposizione del ministero dell'Interno e del Comune di Anghiari che ha iscritto come madre all'anagrafe solo Federica. I giudici hanno specificato nella loro decisione anche che "pur nella comprensione umana del caso e del concreto rapporto genitoriale, non solo intenzionale ed affettivo, ma anche biologico, tra i minori ed entrambe le ricorrenti, tutte donne, l'esigenza di tutela dell'interesse dei minori, allo stato della legislazione vigente, non può legittimare il tribunale a sostituire le proprie valutazioni con quelle spettanti esclusivamente al legislatore". L'avvocato che ha assistito le due donne, Ramona Borri, interpreta così il pronunciamento del collegio: "Il tribunale si è reso conto che c'è uno spazio vuoto da colmare a livello normativo che orienti le decisioni dei tribunali italiani rispetto a quanto di nuovo avviene nella società sul delicato tema della genitorialità ma è ovvio che non spetta al tribunale farlo. Ora dovremo attivarci per raccontare la storia delle due mamme e capire se ci sono davvero spazi per ribaltare questa situazione".