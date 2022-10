Coppie gay, card. Hollerich (vescovi Ue): "Dio non le maledice"

"Il Regno di Dio non è un club esclusivo. Apre le sue porte a tutti, senza discriminazioni. Tanti nostri fratelli e sorelle, ci dicono che, qualunque sia l'origine e causa del loro orientamento sessuale, di certo non se lo sono scelto. Non sono mele guaste".

"Francesco è un Papa radicale" - "Io credo che oggi in Europa siamo affetti da una patologia, che, cioè, non riusciamo a vedere con chiarezza quale sia la missione della Chiesa - ha proseguito Hollerich in un'intervista all'Osservatore Romano -. Parliamo sempre delle strutture, il che non è un male certo, perché le strutture sono importanti e sicuramente devono essere ripensate. Ma non si parla a sufficienza della missione della Chiesa. Che è annunciare il Vangelo". "In Europa spesso si sente dire che Francesco è un Papa liberale. Papa Francesco non è liberale: è radicale. Vive la radicalità del Vangelo".

"Domandarsi cosa significa essere cristiani oggi" - Il cardinale ha fatto poi un esempio su quella Chiesa che invece non è più al passo con i tempi: "Vedete, non si può tenere un giovane separato dal mondo, in una vita di tipo monastico per sei anni e poi lamentare che finisca col presupporre una propria diversità, bisogna comprendere, o meglio ricomprendere, cosa significhi essere pastori oggi. Come d'altronde tutti noi dobbiamo domandarci cosa significhi essere cristiani oggi. Questo è il punto. E questa domanda è anche la cifra di questo pontificato: accettare l'inadeguatezza di una pastorale figlia di epoche ormai passate e ripensare la missione. Una scelta che ha implicazioni teologiche pesanti e coraggiose".

"La Chiesa parla a un uomo che non esiste più" - "Non vorrei sembrare tranchant ma, con molta franchezza, la nostra pastorale - ha sottolineato il cardinale - parla a un uomo che non esiste più. Dobbiamo essere capaci di annunciare il Vangelo, e far capire il Vangelo, all'uomo di oggi che per lo più lo ignora. Questo implica una grande apertura da parte nostra, e anche la disponibilità, pur fermi nel Vangelo, a lasciarci trasformare anche noi".