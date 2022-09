Coppie gay, i vescovi del Belgio: "Benediremo le unioni omosessuali"

Primo matrimonio gay a Roma: le immagini ansa 17 di 17 ansa 16 di 17 ansa 15 di 17 ansa 14 di 17 ansa 13 di 17 ansa 12 di 17 ansa 11 di 17 ansa 10 di 17 ansa 9 di 17 ansa 8 di 17 ansa 7 di 17 ansa 6 di 17 ansa 5 di 17 ansa 4 di 17 ansa 3 di 17 ansa 2 di 17 ansa 1 di 17 leggi dopo slideshow ingrandisci

La novità -

De Kesel

"Spesso ci chiedono durante gli incontri pastorali un momento di preghiera per chiedere a Dio che benedica e perpetui questo impegno di amore e fedeltà" ha spiegato il cardinale. La Chiesa cattolica delle Fiandre ha deciso quindi di andare oltre le indicazioni del Vaticano che ha sempre negato questa possibilità alle coppie gay, difendendo la differenza con il matrimonio tra uomo e donna. "Il divario deve rimanere chiaro con ciò che la Chiesa intende per matrimonio sacramentale", cioè un legame permanente tra un uomo e una donna.

La liturgia -

"l'impegno" delle due persone interessate

vogliono esserci l'uno per l'altro in ogni circostanza della vita

Willy Bombeek

Dalla Santa Sede al momento non è arrivato nessun commento. La breve e semplice liturgia, pubblicata perché possa essere utilizzata, oltre alla preghiera e alla lettura della Bibbia, vede un passaggio in cui si sottolinea. Dichiarano a Dio che "" e pregano per avere "la forza di essere fedeli" reciprocamente.Dietro a questa iniziativa c'è, religioso e omosessuale dichiarato, nominato dai vescovi coordinatore del progetto pastorale su omosessualità e fede. Per Bombeek la benedizione al termine della liturgia non è generica ma è chiaramente intesa come una benedizione per le coppie gay. I vescovi fiamminghi vogliono rendere "strutturale la pastorale e la guida delle persone omosessuali" e contribuire a costruire "una Chiesa ospitale che non escluda nessuno".