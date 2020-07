Arezzo, sventò una rapina nel negozio davanti al quale vendeva fazzoletti: ambulante assunto come commesso

Il lieto fine - Nella motivazione, la catena commerciale racconta molto del suo "eroe". "Con la sua presenza discreta fuori dal punto vendita - si legge in una nota - Iboyi ha saputo negli anni instaurare un rapporto amichevole con i clienti e i dipendenti del negozio. Inoltre ha compiuto questo encomiabile gesto di responsabilità civile".

La vicenda - Il 3 luglio, un ladro 48enne della provincia aretina, aveva portato via prodotti per piscina e utensili per 140 euro dal negozio, ma Iboy si era accorto di qualcosa di strano nei suoi comportamenti. Allora ne ostacolò la fuga, venne colpito, ma riuscì a far cadere il cellulare del rapinatore che così poco dopo venne rintracciato dalla polizia e arrestato.

"Quando ho visto quell'uomo che non pagava e se ne andava l'ho fermato, ma senza mettergli le mani addosso perché so come funziona in Italia - raccontò l'ambulante. - Lui mi ha colpito al volto (labbro superiore tumefatto, 8 giorni di prognosi, ndr), però ha perduto la borsa con il telefono e da li è stato rintracciato".

L'arresto non venne convalidato mancando la flagranza di reato per la tempistica differita fra il furto e l'intervento del venditore. Il ladro, tuttavia, è stato denunciato per furto e ora Iboyi Godsent ha un lavoro.