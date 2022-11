Arezzo, sequestro-lampo per rapinare diamanti a un imprenditore orafo

L'uomo, prelevato in casa sua nella frazione di Ruscello, è stato costretto ad andare in azienda, dove ha dovuto consegnare i diamanti ai banditi, e quindi è stato liberato nelle campagne vicino alla sua abitazione. Ad agire è stata una banda composta da diverse persone, tutte a volto coperto. Da quantificare il valore dei diamanti che l'imprenditore è stato costretto a cedere ai rapinatori.

La banda, dopo aver ricevuto i preziosi, ha fatto risalire l'uomo in macchina e alcune ore dopo lo ha abbandonato in campagna, minacciandolo perché non rivelasse nulla dell'accaduto. L'orafo, rimasto leggermente ferito, ha invece dato l'allarme ed è stato soccorso poco dopo. Ricerche e posti di blocco sono stati attivati dalla polizia in tutto l'Aretino.

L'azienda nel mirino dei banditi è una delle poche di Arezzo specializzata nella lavorazione di diamanti.