India, ragazzina rapita nove anni fa... si libera e torna a casa

E grazie a una "fuga miracolosa". La ragazza era scomparsa da Mumbai il 22 gennaio 2013, a soli sette anni, quando una coppia (Harry D'Souza e sua moglie Soni , secondo quanto riporta la Bbc ) l'aveva avvicinata all'uscita da scuola con la scusa di offrirle un gelato. La ragazzina, oggi sedicenne, non si è mai arresa nella ricerca: ha trovato un video YouTube del suo rapimento ed è riuscita a rintracciare un numero per chiedere aiuto.

. Una volta mi hanno picchiato con un mattarello così violentemente che la mia schiena ha cominciato a sanguinare. Sono stata anche costretta a lavorare per 12-24 ore fuori casa", ha raccontato la fuggitiva circondata dalla sua vera famiglia.

Dopo anni dal rapimento, un giorno aveva. Sullo schermo erano comparsi, compresi alcuni. Ma era sempre sotto la sorveglianza della coppia. E per Pooja era difficile anche solo intravedere la via d’uscita. Sette mesi dopo era però riuscita a parlarne con, una sua collega di 35 anni della casa dove l’adolescente lavorava come babysitter.

La coppia è stata denunciata alla polizia. La ragazza è riuscita finalmente a stringere in un abbraccio la famiglia,. E la situazione che ha trovato a casa sua non è stata delle migliori: "La nostra condizione è tale che, se manco un giorno di lavoro,", ha ammesso la madre