Cosenza, ragazza scomparsa ritrovata viva dopo 48 ore: era legata a una recinzione

La giovane era legata con del filo spinato a una recinzione a una trentina di metri dalla sua abitazione, in una zona che era già stata battuta dalle persone che si erano poste alla sua ricerca e che in quel momento non avevano visto nulla.

È presumibile, dunque, che la ragazza sia stata portata successivamente nel punto in cui è stata trovata.

Il mistero delle lettere minatorie -

Secondo i media locali, la 22enne, ultima di quattro figli, era uscita di casa alle 19 di martedì per recarsi nell’orto da dove non ha più fatto ritorno: non vedendola tornare, dopo qualche ora la madre aveva allertato la polizia. La giovane viene descritta dai vicini come molto introversa e solitaria. Ultimamente, stando a quanto emerso, avrebbe ricevuto delle lettere e dei biglietti minatori.