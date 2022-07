Masha, continuano le ricerche della ragazza con la sindrome di Asperger scomparsa a Milano. La famiglia: "Aiutateci a trovarla"

Continuano le ricerche di Masha Giò, la ragazza di 27 anni affetta dalla sindrome di Asperger scomparsa il 16 giugno a Milano.

Quella mattina, come tutte le mattine, la giovane era uscita per andare a lavorare nello stabilimento di Assago di una multinazionale. Da quel giorno nessuno ha più notizie su di lei. Poco dopo, si è scoperto che la 27enne aveva chiesto un giorno di permesso al lavoro. La sua famiglia continua a cercarla disperatamente e fa un appello alla comunità milanese e all'Italia intera: "Vi prego, aiutateci a trovarla". I genitori l'hanno vista per l'ultima volta la sera prima, senza notare nulla di strano nell'umore della ragazza. L'ultimo avvistamento della giovane è in zona sud-ovest di Milano , il 16 giugno.