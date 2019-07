Arezzo, morte Guerrina Piscaglia: il vescovo nega il risarcimento ai familiari

"La Chiesa non ha alcuna responsabilità". Con questa motivazione la Diocesi di Arezzo, Cortona e Sansepolcro, guidata dall'arcivescovo Riccardo Fontana, ha detto no al maxi risarcimento chiesto dai familiari di Guerrina Piscaglia, la 50enne uccisa da padre Graziano, condannato in via definitiva per omicidio e distruzione di cadavere dalla Cassazione a 25 anni di reclusione. Secondo la Diocesi, le condotte del frate congolese sono state "autonome".