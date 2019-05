Omicidio di Guerrina Piscaglia, la famiglia chiede maxi-risarcimento alla Curia di Arezzo

Cinque anni fa la scomparsa nell'Aretino di Guerrina Piscaglia. Per il suo omicidio è stato condannato a 25 anni di reclusione, con sentenza definitiva, Padre Graziano. Ora la famiglia chiede un maxi-risarcimento danni alla Chiesa, come annunciato su Il Corriere di Arezzo. A intentare la causa civile contro la Curia di Arezzo e l'Ordine dei Premostratensi, al quale il prete del Congo appartiene, sono Mirko e Lorenzo Alessandrini, marito e figlio della donna, il cui corpo da quel Primo maggio 2014 non è mai stato ritrovato.