Arezzo, chiede di mettere il guinzaglio al cane: 60enne picchiato, sei denunciati | Bimbi e donne assaliti da 3 Rottweiler in un oratorio del Lecchese

I fatti risalgono allo scorso 1 dicembre, intorno alle 19. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, mentre stava passeggiando con il suo cane il 60enne si è reso conto che nella piazza era presente anche un altro cane, di grosse dimensioni senza guinzaglio e museruola, motivo per il quale ha invitato il proprietario, facente parte del gruppo di giovani lì presente, a richiamare l'animale. Per tutta risposta i sei, sia di nazionalità italiana sia straniera, hanno accerchiato l'uomo, lo hanno spintonato, fino a farlo cadere per terra, colpendolo poi con calci e pugni.

A Galbiate tre Rottweiler ahanno aggredito due bimbi e due donne

Due bambini e due donne sono stati azzannati da tre cani di razza Rottweiler che nel pomeriggio hanno fatto irruzione in un oratorio di Galbiate, centro collinare in provincia di Lecco. L'episodio è avvenuto attorno alle 17.30. I quattro aggrediti sono stati tutti soccorsi da unità di pronto intervento del 118, uno in codice giallo e tre in codice classificato verde. I cani, per ragioni che ora stanno accertando i carabinieri, sono riusciti a introdursi nell'oratorio della frazione Sala al Barro, aggredendo due bambini di 8 e 9 anni e quindi le due donne, di 28 e 66 anni, che avrebbero tentato di intervenire in difesa dei piccoli. A quel punto è stato dato anche l'allarme con la richiesta di soccorso. Toccherà ora ai carabinieri risalire ai proprietari dei cani e accertare tutte le responsabilità di quanto accaduto.