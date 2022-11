Ischia, cane rimane per tre giorni nell'auto del padrone ucciso dalla frana

Nella frana di Casamicciola, a Ischia, c'è una storia a lieto fine nel dolore del momento.

Un cane è rimasto per tre giorni intrappolato nell'auto del padrone, che risulta tra le vittime della tragedia. Abbaiando a lungo, rinchiuso com'era nell'abitacolo del veicolo gravemente danneggiato e ribaltatosi dopo essere stato travolto dal fango e trascinato per metri insieme ad altri detriti, ha alla fine attirato l'attenzione dei soccorritori, alcuni vigili del fuoco che stavano effettuando dei controlli nella zona. Ma non è stato facile salvarlo.