Frana a Ischia, si continua a scavare per cercare i 5 dispersi | Protezione Civile: "Fragile il 94% dei comuni"

Secondo il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi servono "interventi strutturali contro il dissesto idrogeologico" e soprattutto "manutenzione continua". Quest'ultima, però, ha ammesso, "non paga in termini di consenso, non assicura titoloni". Manfredi ha poi parlato della necessità di "norme più stringenti" e di "un coordinamento nazionale agile nei tempi e serrato nel monitoraggio". Il sindaco ha poi spiegato che "a Ischia 26mila richieste di condono pendenti" mentre "il Comune di Napoli conta 40mila pratiche bloccate" per cui "è chiaro che nel limbo gli abusi si aggravano e le situazioni peggiorano".