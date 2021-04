Cannabis, assolto malato che se la produce: non è reato

Il tribunale di Arezzo ha assolto Walter De Benedetto, un malato di artrite reumatoide imputato in un processo perché in casa coltivava cannabis che lui ha sempre sostenuto di usare a scopo terapeutico. "Solo per questo la adoperava - spiega soddisfatto per la sentenza il suo legale, Lorenzo Simonetti - per il dolore che l'artrite reumatoide di cui soffre gli provocava".