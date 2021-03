La marijuana a uso ricreativo sarà legale anche a New York . I legislatori dello Stato hanno ufficialmente finalizzato l'accordo per la legalizzazione della cannabis , che potrebbe portare nella casse statali fino a 350 milioni l'anno di nuove entrate fiscali . L'intesa prevede la vendita di marijuana agli adulti sopra i 21 anni e offre ai singoli la possibilità di far crescere in casa fino a tre piante per uso personale.

Cuomo: "Troppi newyorkesi arrestati ingiustamente" "Abbiamo raggiunto un accordo per la legalizzazione della cannabis per gli adulti. Troppi newyorkesi sono stati ingiustamente penalizzati e arrestati per l'uso e la vendita di cannabis. Ora questo sta per finire. Firmerò la misura tramutandola in legge". Lo twitta il governatore dello Stato di New York, Andrew Cuomo, commentando l'accordo raggiunto per la legalizzazione della marijuana a uso ricreativo. Si tratta del quattordicesimo Stato americano che legalizza la cannabis.

"La proibizione ha compromesso migliaia di newyorkesi" Le motivazioni del testo di legge spiegano che "la proibizione della marijuana ha compromesso migliaia di newyorchesi col processo di giustizia penale per reati non violenti, negando a molti il diritto fondamentale di partecipare al sistema democratico ed elettorale, nonché inibendo la capacità dei cittadini – altrimenti rispettosi della legge – di accedere ad alloggi, prestiti per gli studenti, opportunità di lavoro e altri servizi vitali".

Nasce l'Office of Cannabis Management Lo Stato imporrà una tassa del 9% delle vendite al dettaglio in grado di generare fino a 350 milioni di entrate fiscale l'anno. Le città invece potranno imporre un'imposta del 4%. La legalizzazione prevede la creazione di una nuova agenzia di regolamentazione, l'Office of Cannabis Management, che dovrà concedere le licenze. Proprio per questo, la legge non diventerà effettiva immediatamente: per la creazione della nuova agenzia serviranno dai 18 mesi ai due anni.

Cuomo tenta di accaparrarsi il voto dei neri dopo gli scandali Una legge che Andrew Cuomo ha posto come prioritaria per il 2021 e che ha pubblicizzato mettendoci la faccia. Una mossa che, secondo molti opinionisti, è un tentativo di risalire la china accaparrandosi nuovi voti, come quello degli afroamericani, e di oscurare gli scandali sulle molestie sessuali e sulla gestione dei dati sui morti per Covid nelle case di riposo che lo hanno coinvolto.