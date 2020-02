Harry e Meghan, la loro villa in Canada è circondata da… cannabis

Hanno scelto di vivere in Canada in una lussuosa villa immersa nel verde della Vancouver Island, con un grande giardino e una vista mozzafiato sull'Oceano. Chissà se al momento della decisione Harry e Meghan avrebbero potuto immaginare che di lì a poco si sarebbero trovati circondati da piantagioni di cannabis. Secondo quanto riporta il Daily Mail, infatti, i terreni adiacenti la residenza potrebbero essere presto adibiti a coltivazioni di canapa indiana.

Ecco la casa dei sogni che Harry e Meghan vogliono acquistare in Canada Alberta Rose Real Estate 1 di 14 Alberta Rose Real Estate 14 di 14 Alberta Rose Real Estate 14 di 14 Alberta Rose Real Estate 14 di 14 Alberta Rose Real Estate 14 di 14 Alberta Rose Real Estate 14 di 14 Alberta Rose Real Estate 14 di 14 Alberta Rose Real Estate 14 di 14 Alberta Rose Real Estate 14 di 14 Alberta Rose Real Estate 10 di 14 Alberta Rose Real Estate 11 di 14 Alberta Rose Real Estate 12 di 14 Alberta Rose Real Estate 13 di 14 Alberta Rose Real Estate 14 di 14 leggi dopo slideshow ingrandisci

LEGGI ANCHE > Il principe Harry rientra nel Regno Unito per gli ultimi impegni

Nelle vicinanze della villa da 18milioni di dollari ci sarebbe un ex allevamento di polli in disuso, recentemente concesso in affitto a un agricoltore di cannabis che vorrebbe trasformarlo nella sua azienda agricola. Ma non solo: dal momento che in Canada l'utilizzo della marijuana a scopo ricreativo è legale, la dimora dei Duchi di Sussex potrebbe trovarsi ben presto letteralmente circondata da imprenditori decisi a coltivare la canapa indiana.

Harry e Meghan mettono gli occhi sulla villa a Malibù di Kylie Jenner da 7 milioni di dollari IPA 1 di 34 IPA 2 di 34 IPA 3 di 34 IPA 34 di 34 IPA 34 di 34 IPA 34 di 34 IPA 34 di 34 IPA 34 di 34 IPA 34 di 34 IPA 10 di 34 IPA 11 di 34 IPA 12 di 34 IPA 13 di 34 IPA 14 di 34 IPA 15 di 34 IPA 16 di 34 IPA 17 di 34 IPA 18 di 34 IPA 19 di 34 IPA 20 di 34 IPA 21 di 34 IPA 22 di 34 IPA 23 di 34 IPA 24 di 34 IPA 25 di 34 IPA 26 di 34 IPA 27 di 34 IPA 28 di 34 IPA 29 di 34 IPA 30 di 34 31 di 34 32 di 34 33 di 34 34 di 34 leggi dopo slideshow ingrandisci

LEGGI ANCHE > Basta Sussex Royal? Meghan e Harry postano una “lamentela”

Intanto Harry e Meghan stanno cercando il loro nido anche a Los Angeles. Pare che abbiano messo gli occhi su una lussuosissima villa a Malibu nella quale in passato ha vissuto Kylie Jenner e che disterebbe solo 30 minuti d'auto dalla casa della mamma della Markle, Doria Ragland. La struttura, dal valore che supera i 7 milioni di dollari, è composta da otto camere da letto, 10 bagni, un cinema, una piscina e un campo da tennis.

Potrebbe interessarti: