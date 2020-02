Il principe Harry rientra nel Regno Unito per gli ultimi impegni

“Il Duca di Sussex è in Scozia, una delle destinazioni turistiche in più rapida crescita al mondo” si legge sul profilo social di Harry e Meghan. Il principe è rientrato infatti nel Regno Unito. Era partito lo scorso 20 gennaio per il Canada per raggiungere Meghan e Archie, dopo che la Regina Elisabetta aveva dato l’ok all’addio della coppia dalla famiglia reale.