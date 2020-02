Ormai siamo agli sgoccioli: a partire dal 1 aprile 2020 Harry e Meghan saranno ufficialmente fuori dalla Royal Family. Prima, però, c'è ancora una serie di impegni a cui dovranno tenere fede. Già dalla fine di febbraio i Duchi di Sussex saranno a Londra per onorare gli appuntamenti ufficiali già fissati in precedenza, come è stato stabilito negli accordi presi con la regina Elisabetta.

Harry e Meghan verso l'addio allo status di reali: il calendario degli ultimi impegni IPA 1 di 11 Instagram 11 di 11 IPA 11 di 11 IPA 11 di 11 IPA 11 di 11 IPA 11 di 11 IPA 11 di 11 IPA 11 di 11 IPA 11 di 11 IPA 10 di 11 IPA 11 di 11 leggi dopo slideshow ingrandisci

LEGGI ANCHE > La Regina blocca Meghan e Harry: non possono più usare il brand “Sussex Royal”

Già il 28 febbraio il principe Harry parteciperà alla Invictus Games Choir Visit, un evento a cui tiene molto e al quale sarà presente anche anche Jon Bon Jovi. Qualche giorno di pausa prima di una settimana di fuoco. Il 5 marzo Meghan e il marito saranno presenti agli Endeavour Fund Awards, riconoscimenti conferiti a membri delle forze armate britanniche che si sono dedicati allo sport dopo essere rimasti feriti in azione. Il 6 marzo sarà Harry da solo a inaugurare la Silverstone Experience insieme al pilota di Formula 1 Lewis Hamilton. Il 7 marzo i Sussex parteciperanno insieme al Mountbatten Music Festival alla Royal Albert Hall. L'8 marzo sarà la volta della sola Meghan per le celebrazioni legate alla Giornata internazionale della donna. Il 9 marzo la coppia si riunirà per partecipare insieme a tutta la famiglia reale (inclusi William e Kate) al Commonwealth Service, nell’Abbazia di Westminster.

LEGGI ANCHE > Meghan e Harry, via al licenziamento dello staff

Fino al 31 marzo, i due saranno ancora a tutti gli effetti membri senior della famiglia reale. In realtà però l'opera di "smantellamento" dei loro uffici a Buckingham Palace è già iniziata da tempo. Il principe Harry avrà il diritto di mantenere le sue cariche militari di Maggiore, Tenente Comandante e Capo Squadrone, ma non potrà più usare i titoli in via ufficiale. Parteciperà inoltre alla Maratona di Londra ad aprile e agli Invictus Games in olanda a maggio insieme a sua moglie, ma non lo farà più in veste di rappresentatnte della corona britannica.

LEGGI ANCHE > Meghan Markle torna a fare l'attrice, l'indizio è nel maglione

Per i prossimi 12 mesi, i duchi di Sussex continueranno a lavorare a stretto contatto con i loro patronati, lanceranno anche la loro fondazione benefica e trasorreranno il loro tempo tra Londra e il Canada. Scaduto l'anno di prova, la famiglia reale rivedrà l'accordo "Poiché non c'è nessun precedente per tale nuovo modello di lavoro e di eventuale indipendenza finanziaria", ha fatto sapere un portavoce.

Potrebbe interessarti: