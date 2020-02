Meghan e Harry, via al licenziamento dello staff

Non torneranno a vivere nel Regno Unito e per questo non avranno più bisogno di uno staff che si occupi di loro. Harry e Meghan stanno chiudendo il loro ufficio a Buckingham Palace e la loro squadra di 15 persone dovrà cambiare lavoro. Per qualcuno c'è un ricollocamento a palazzo, per altri l'avventura con i duchi di Sussex si conclude e il lavoro pure. Intanto si attendono gli appuntamenti del 7 e 9 marzo a Londra, ultimi impegni ufficiali di Harry.