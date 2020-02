La Regina blocca Meghan e Harry: non possono più usare il brand “Sussex Royal”

Si sono dimessi da reali? E allora i Sussex non potranno più usare l'etichetta “Royal” sul loro profilo e sul sito. Dopo lunghe e complesse discussioni, la Regina Elisabetta è arrivata al verdetto: Harry e Meghan non potranno mantenere la parola reale nel loro marchio. I duchi hanno speso decine di migliaia di sterline per registrarlo in tutto il mondo per una serie di articoli e attività, tra cui anche una organizzazione benefica.