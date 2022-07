Tornado, ecco perché in Italia non sono più eventi rari: le zone a rischio

Maltempo, tornado si abbatte sul centro storico di Catania Facebook 1 di 19 Facebook 2 di 19 Facebook 3 di 19 Twitter 4 di 19 Twitter 5 di 19 Ansa 6 di 19 Ansa 7 di 19 Ansa 8 di 19 Ansa 9 di 19 Ansa 10 di 19 Ansa 11 di 19 Ansa 12 di 19 Ansa 13 di 19 Ansa 14 di 19 Ansa 15 di 19 Ansa 16 di 19 Ansa 17 di 19 Ansa 18 di 19 Ansa 19 di 19 leggi dopo slideshow ingrandisci

Le aree più colpite -

regioni dell'Italia centrale

Lazio

445 tornado di alta intensità

Sono soprattutto leche si affacciano sul Mar Tirreno a essere a maggior rischio tornado. Tra tutte, ilè al primo posto, seguito da Puglia e Calabria, ma le probabilità che si verifichino questi eventi non sono così irrilevanti nemmeno nell'area della Pianura Padana. La ricerca, che ha preso in esame il periodo compreso tra il 1990 e il 2021, ha identificatoavvenuti in Italia negli oltre trent'anni considerati: i risultati - pubblicati sulla rivista Atmospheric Reasearch - hanno permesso di individuare i primi strumenti utili a prevenire eventi simili in futuro.

Il Lazio al primo posto -

hot-spot per i tornado

Elio Avolio

Mario Marcello Miglietta

"Le regioni centrali tirreniche Italiane possono essere definite unnell'area mediterranea", spiegano l'autore della ricercae il collega. Proprio su un tornado che ha colpito le coste del Lazio il 28 luglio 2019 si sono concentrati i recarcatori, che hanno potuto ricostruire la situazione meteorologica generale da cui si originano i tornado nelle aree del Mar Mediterraneo.

Perché i tornado sono sempre più frequenti -

cambiamento climatico in atto

"L'intensificazione di tali fenomeni, nel corso degli anni, è condizionata anche dal, essendo confermato che esistono delle forzanti specifiche, come la temperatura superficiale del mare, con un ruolo importante nello sviluppo di tali eventi", commenta Avolio.

Le cause -

bassa pressione presente sull'Italia nord-occidentale

venti al suolo sud-occidentali

prevedere con successo

Tra le condizioni che favoriscono la formazione di tornado - spiega la ricerca - c'è l'incontrarsi della, sia in quota che in superficie, conin grado di trasportare aria più calda della media verso le regioni colpite. "I risultati hanno mostrato come sia possibilevalori elevati di specifici indicatori d'instabilità atmosferica e di convezione profonda tipici dei tornado, nonché di simulare correttamente la struttura delle celle convettive responsabili della genesi di tali eventi", osserva Avolio.

Come prevenirli -

importanza di un sistema meteorologico integrato

"Il risultato - conclude - pone l'accento sull'modellistico-osservativo dedicato al monitoraggio e alla previsione operativa di tali fenomeni intensi".