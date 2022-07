Foreste sempre più a rischio: non reggono alla sfida climatica

Le foreste ricoprono quasi un terzo della superficie terrestre ma sono sempre più a rischio. Secondo quanto suggerisce uno studio pubblicato sulla rivista Nature e guidato dal

Centro comune di Ricerca della Commissione europea a Ispra

, provincia di Varese, questi importanti ecosistemi non reggono alla sfida del clima. La maggior parte di questi ambienti, infatti registra un sostanziale calo della resilienza in risposta ai cambiamenti climatici e il 23% potrebbe aver già raggiunto una soglia critica. Le uniche in controtendenza risultano essere le foreste boreali, tipiche delle regioni più fredde dell'emisfero settentrionale. La ricerca aiuta a comprendere i fattori che influenzano la resilienza delle foreste, essenziali per sviluppare piani di conservazione e gestione efficaci. Le foreste hanno un ruolo cruciale nel ciclo globale del carbonio e nella mitigazione dei futuri cambiamenti climatici, come anche nella protezione del suolo dall'erosione e nel sostegno alla biodiversità. Il mantenimento di queste funzioni richiede la capacità di resistere e riprendersi dalle perturbazioni ambientali.

Unsplash

I ricercatori hanno valutato i cambiamenti nella resilienza delle foreste tra il 2000 e il 2020, utilizzando una combinazione d'immagini satellitari e tecniche di apprendimento automatico. I risultati mostrano che la resilienza delle foreste tropicali, di quelle aride e di quelle temperate è diminuita durante il periodo in esame: "Le cause sono da attribuire alla ridotta disponibilità di acqua e all'aumento della variabilità climatica", spiega

Giovanni Forzieri

circa il 23% delle foreste intatte potrebbe aver già raggiunto una soglia critica, con la resilienza che continua a diminuire

, attualmente all'Università degli Studi di Firenze, che ha guidato lo studio. Complessivamente,. "Vuol dire che si trovano in una condizione di crescente fragilità - spiega il ricercatore - che potrebbe portare al collasso dell'ecosistema".