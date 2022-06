“Fruscìo”, il bosco sonoro contro lo stress digitale

Spegnere il telefono e allontanarsi da tutto e da tutti. Chi non ha mai sognato di farlo almeno per un momento? Abbandonare per qualche ora computer, e-mail e chiamate può essere un’attività quasi terapeutica, per

ridurre lo stress

che ci accompagna ogni giorno.

In

Val di Rabbi

Parco Nazionale dello Stelvio

combattere l’ansia digitale

Fruscìo

sette postazioni sonore ed esperienziali

1.650 metri di quota

, all’interno del, è nato un luogo dove potere ritrovare il perduto legame con la natura. Si chiama “” ed è un percorso immerso in una foresta di abeti e larici, composto da. Il tutto ae raggiungibile a piedi.

Campane di legno, mega-carillon collegati agli alberi, tamburi ricavati dai tronchi e trombe giganti

100% naturali

: strumenti concepiti per amplificare i suoni del bosco e favorire l’immersione nella natura. Il legame tra uomo e ambiente è infatti fondamentale in un’area come un Parco Nazionale ed è per questo che i creatori hanno optato per delle installazioni acustiche, nessuna delle quali è ovviamente elettrificata.

Alla fine dell’itinerario i visitatori sono accolti in un

anfiteatro

combattere la sovraesposizione agli strumenti digitali

in mezzo al bosco, dove gli strumenti musicali emettono suoni sempre più alti. Un metodo che ricorda le campane tibetane, per rilassare la mente e. In questo spiazzo sono anche presenti delle librerie in legno, per coltivare mente e spirito godendosi il panorama della Val di Rabbi.

Un modo per vivere questa valle da una prospettiva diversa, quella dei suoni. Una

vera terapia naturale

ascoltare la voce dell’ambiente

, una pausa rigenerante pere ritrovare il contatto con la propria.