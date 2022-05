Vivaio Bicocca: foresta urbana a tutela della biodiversità

Le aree urbane di tutto il mondo sono in continua crescita. La progressiva espansione delle città rappresenta però una minaccia sia per l’uomo che per l’ambiente. Tra i numerosi rischi legati all’urbanizzazione dei territori troviamo infatti la distruzione degli habitat e la conseguente perdita di biodiversità. In questo contesto si inserisce “6 passi nel verde”, il progetto dell’Università Milano-Bicocca volto a promuovere il verde e la sostenibilità nell’Ateneo mediante concrete azioni che contribuiranno alla rigenerazione urbana del quartiere milanese. Tra queste il Vivaio Bicocca, uno spazio in armonia con l’ambiente e capace di rispondere alle esigenze della cittadinanza e degli studenti. Una

foresta urbana di circa 8000m2

che si estende all’estremità Sud del Campus dell’Università. Un vero e proprio bosco in città, con imponenti alberi di tante diverse specie che danno una visione armonica di una foresta metropolitana. Una biodiversità a 360 gradi che comprende anche la fauna. Il Vivaio rappresenta quindi un’ottima occasione per supportare la connettività biologica ed ecologica con i grandi parchi cittadini milanesi come il Parco Nord.

"Trasformare Milano-Bicocca in un’Università sempre più sostenibile e accogliente. Questo è uno degli obiettivi che intendiamo perseguire per contribuire a migliorare la qualità della vita dell’Ateneo e di Milano, città che dovrà essere sempre più green. Per questo, insieme alla preziosa sinergia con importanti partner e il Comune di Milano, abbiamo investito in un piano di incremento delle aree verdi che cambierà la vivibilità e gli spazi del nostro quartiere, favorendo momenti di condivisione e di socialità per gli studenti e i cittadini” ha dichiarato

Giovanna Iannantuoni

, Rettrice dell’Università degli Studi di Milano Bicocca.

Fulcro del progetto del Vivaio è la tutela della biodiversità. Grandi alberi ma anche arbusti e specie erbacee capaci di attirare impollinatori, uccelli e piccoli mammiferi, trasformando così un’area verde in un vero ecosistema urbano resiliente. “Il Vivaio Bicocca rappresenta un contesto di foresta urbana che si offre come punto di contatto tra la cittadinanza e la realtà accademica. Gli spazi del Vivaio Bicocca sono dedicati ad azioni di scienza partecipata volte alla conoscenza e tutela della biodiversità funzionale alla base dei servizi eco-sistemici come l’impollinazione, la dispersione di semi, la connettività ecologica” spiega Andrea Galimberti, Professore Associato di Geologia dell’Università Milano Bicocca. Un altro importante passo per tracciare una città tutta nuova, più verde, accogliente e rigogliosa.