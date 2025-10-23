Logo Tgcom24
Torino, uomo ucciso a coltellate nella notte

L'aggressore, descritto come un uomo incappucciato, si è dato alla fuga ed è tuttora ricercato. Le indagini sono affidate ai carabinieri

23 Ott 2025 - 08:24
© Carabinieri

© Carabinieri

A Torino questa notte un uomo di 39 anni, è stato ucciso durante un'aggressione avvenuta in via Sabotino, all'angolo con corso Francia. Secondo una prima ricostruzione, la vittima, residente a Collegno, sarebbe stata colpita con diversi fendenti da uno sconosciuto armato di arma da taglio. A dare l'allarme è stata una passante che ha immediatamente contattato il 112. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e i Carabinieri, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. L'aggressore, descritto come un uomo incappucciato, si è dato alla fuga ed è tuttora ricercato. Le indagini sono affidate ai carabinieri.

