Torino pensa agli "umarell" per monitorare i cantieri

"Spesso - sottolinea Simone Fissolo che ha sottoscritto la mozione - i pensionati si rivelano non solo attente sentinelle di quanto avviene nel loro quartiere, ma portatori di competenze tecniche specifiche, spese durante gli anni di esercizio della loro professione. L'idea è quella di coinvolgere pensionati con un interessante bagaglio di conoscenze e competenze tecniche e organizzarli in squadre di monitoraggio dei cantieri cittadini e l'obiettivo - conclude - è una pronta segnalazione di eventuali anomalie e problematiche, oltre che di contatto diretto con la cittadinanza del quartiere".