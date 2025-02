Torino, rapinano una 90enne e si filmano in presa diretta per i social: arrestata banda di giovani

Tutto per i social. Per le chat di WhatsApp, confermano gli inquirenti che, grazie a quel video, paradossalmente, hanno rintracciato i quattro rapinatori. Hanno 17, 18, 20 anni. "La rapina sembra quasi finalizzata a fare il video. Come se il video fosse la cosa importante. Per noi che lavoriamo coi minori purtroppo non può nemmeno essere considerata una novità. Si riprendono con la droga in mano. Con le pistole. Con le banconote rubate - afferma la procuratrice per i Minori -. E adesso anche mentre fanno le rapine a mano armata".