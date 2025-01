Studentessa rischia la maturità a causa del permesso di soggiorno scaduto: la Prof si mette in coda con lei

Nonostante sia nata in Italia non può presentare la domanda per l'esame di maturità perché non riesce a rinnovare il permesso di soggiorno scaduto. È l'odissea burocratica di una studentessa 18enne di origini nigeriane che frequenta l’istituto enogastronomico Beccari di Torino. La studentessa ha perso la mamma nell'agosto 2023 e da oltre un anno non ha documenti. Così Rachele Baroni sua docente di italiano e storia ha deciso di accompagnarla e di mettersi in fila davanti all'ufficio immigrazione di corso Verona, a Torino, per aiutare la giovane, che rischia così di non fare in tempo per richiedere la cittadinanza italiana.