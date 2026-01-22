Un operaio di 25 anni, Andrea Cricca, è morto nella serata di mercoledì 21 gennaio in un'azienda agricola di Brusasco, nel Torinese, a seguito di un incidente sul lavoro. L'uomo, residente a Monteu da Po, è morto incastrato in un macchinario utilizzato per sminuzzare il fieno. Sono stati i colleghi a trovarlo ormai senza vita. Il personale del 118 di Azienda Zero è poi intervenuto per soccorrere la madre del 25enne colta da un malore. Spetterà ai carabinieri della compagnia di Chivasso e agli ispettori dello Spresal dell'Asl To4 ricostruire la dinamica e dell'incidente. E' la seconda vittima sul lavoro del 2026 nel Torinese.