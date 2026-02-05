Torino, monolocale di 8 mq in affitto a 1000 euro mensili
Le telecamere di "Mattino Cinque" all'interno del mini appartamento
© Da video
L'inviato di "Mattino Cinque" è nel quartiere di San Salvario a Torino dove un monolocale di appena 8mq è in affitto a 1000 euro al mese. "Sono molto richiesti" spiega l'agente immobiliare accedendo all'appartamento direttamente dalla cucina.
"Segue poi un'armadiatura dove riporre solo i vestiti invernali o comunque della stagione interessata perché altro non entra, e poi c'è il divano che con un comodo gesto diventa un letto matrimoniale a due piazze" prosegue mostrando la zona notte. "Bisogna un po' adattarsi, questo è il mercato. C’è molta richiesta ed è attualmente affittato" dice mostrando il bagno completo di tutto: doccia, wc, bidet, lavandino.
E alla domanda se l'appartamento sia regolare o meno da parte del conduttore di "Mattino Cinque" l'agente immobiliare risponde: "Se si creasse una nuova costruzione oggi bisognerebbe farla almeno di 28mq. Tutto quello che è stato fatto invece prima del 1967 se era già abitabile all'epoca, può essere anche di 3mq, rientra come abitazione".