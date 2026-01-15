Micro case a Torino, 1000 euro al mese per una soluzione di 13 metri quadri

Continua l’inchiesta di "Realpolitik" sull'emergenza abitativa in Italia
© Da video
Prosegue l'inchiesta sulle micro-case di "Realpolitik". Da settimane, il programma di Rete 4 analizza il fenomeno nelle grandi città, in particolare a Torino, dove per 13 metri quadrati di monolocale si può arrivare a spendere fino a 900 euro come raccontato da uno degli agenti immobiliari intervistati dalla trasmissione.
Secondo uno studio del portale immobiliare Idealista, nella città piemontese, nel 2025 il rincaro legato al prezzo degli affitti è salito fino al 13,5%. In alcune zone, come per esempio nei quartieri di Santa Rita e Mirafiori, gli aumenti sono arrivati fino al 22%. "Ho trovato una casa che era un negozio fino a poco tempo fa, non era in ottime condizioni", racconta una ragazza. "Io vivo a Chivasso, prendo ogni giorno a Torino - dice un'altra ragazza -. Pago tra i 400 e i 500 euro al mese. Si tratta della soluzione migliore, tra le peggiori".
Ma non è finita qui, perché si affittano anche mansarde che non superano i 20 metri quadrati per 600 euro. "Forse questa è la cosa meno piccola che c'è in giro - spiega l'agente immobiliare -. Abbiamo affittato anche appartamenti più piccoli". E i mini appartamenti spopolano anche sui siti online: tra i più cari si arriva a pagare oltre 1300 euro per venti metri quadri.