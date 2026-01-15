Micro case a Torino, 1000 euro al mese per una soluzione di 13 metri quadri

Secondo uno studio del portale immobiliare Idealista, nella città piemontese, nel 2025 il rincaro legato al prezzo degli affitti è salito fino al 13,5%. In alcune zone, come per esempio nei quartieri di Santa Rita e Mirafiori, gli aumenti sono arrivati fino al 22%. "Ho trovato una casa che era un negozio fino a poco tempo fa, non era in ottime condizioni", racconta una ragazza. "Io vivo a Chivasso, prendo ogni giorno a Torino - dice un'altra ragazza -. Pago tra i 400 e i 500 euro al mese. Si tratta della soluzione migliore, tra le peggiori".