Torino, medico muore di coronavirus: l'ospedale dove ha lavorato gli dedica un reparto

Una vita al servizio degli altri - "Soccorrere chi è in pericolo e assistere chi è nel bisogno e nella malattia non è un mestiere... È un onore e un privilegio", scriveva Cordero su Facebook. E la sua vita ne è l'esempio lampante. Il dottore è stato, infatti, uno dei fondatori del 118 in Piemonte e primo addestratore al servizio di elisoccorso per tanti medici negli anni '90. E' stato anche vicepresidente della ong "Rainbow for Africa", con la quale ha svolto molte missioni, specie in Ruanda. Non vedeva l'ora di andare in pensione per poter tornare in Africa. Con la Croce rossa aveva fatto missioni in Iraq durante la guerra del Golfo e faceva parte del Soccorso alpino. A Monza si era trasferito per motivi familiari.

L'inaugurazione - Come riporta La Stampa Torino, all'inaugurazione saranno presenti i colleghi che hanno lavorato con lui; Flavio Boraso, direttore generale dell’Asl To3; Luigi Icardi, assessore alla Sanità del Piemonte, e il sindaco di Rivoli Andrea Tragaioli.