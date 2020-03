Coronavirus, la Cina si scusa con il medico-eroe morto di Wuhan: "Punirlo è stato un errore"

La polizia di Wuhan si scusa per il trattamento riservato al medico-eroe Li Wenliang. Il dottore fu il primo a lanciare l'allarme sul coronavirus e in seguito morì proprio per aver contratto il Covid-19. Il 34enne fu accusato di "diffusione di false informazioni su internet". L'Ufficio di pubblica sicurezza della città focolaio ha ora scritto in una nota che sul caso "ci furono applicazione errata della legge e procedure irregolari".