Cronaca
Ancora tensioni

Torino, manifestanti pro Pal diretti all'aeroporto cercano di forzare il blocco della polizia: scontro con gli agenti

Alcuni partecipanti al corteo hanno lanciato bottiglie, grossi petardi, fumogeni e aste contro le forze dell'ordine, che hanno reagito usando gli idranti

27 Set 2025 - 17:56

Alcune migliaia di manifestanti pro Palestina, radunatisi in piazza Crispi a Torino, sono partiti in corteo diretti all'aeroporto Sandro Pertini di Caselle. Appena prima di uscirà dalla città si sono trovati la strada sbarrata dallo schieramento della polizia e hanno cercato di andare avanti. "Siete pregati di farci passare, lo chiediamo alla vostra umanità", hanno detto poco prima di iniziare a lanciare oggetti, bottiglie di vetro, sassi, qualche torcia, fumogeni e grossi petardi verso gli agenti, colpendoli anche con le aste delle bandiere palestinesi con cui sfilavano in corteo. La polizia ha risposto continuando a sbarrare loro la strada, utilizzando un idrante e dei lacrimogeni. Il corteo ha annunciato quindi che tornerà indietro e che cercherà di arrivare a Caselle da altre strade.

Torino, scontri tra manifestanti pro Pal e polizia

© Ansa
© Ansa
© Ansa

© Ansa

© Ansa

Circa cento manifestanti in bicicletta, invece, nel frattempo sono riusciti a entrare nella superstrada che porta allo scalo Sandro Pertini, che dista una quindicina di chilometri dalla città. A Borgaro Torinese, paese a oltre metà strada verso l'aeroporto, una cinquantina di manifestanti, intanto, è in presidio. La superstrada per l'aeroporto in direzione dello scalo è stata chiusa, mentre è percorribile in direzione del capoluogo, ma con uscita prima di arrivare in città.

Il corteo è organizzato dal coordinamento Torino per Gaza. "A noi non basta che gli aiuti della Flotilla arrivino a Gaza, noi vogliamo che si fermi il genocidio e che venga fermata l'entità sionista di Israele", hanno detto dal microfono i manifestanti prima di partire.

