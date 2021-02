Torino, maestra licenziata dopo revenge porn: tre condanne al termine di due processi

Maestra licenziata dopo foto intime, la lettura della sentenza a Torino Ansa 1 di 6 Ansa 2 di 6 Ansa 3 di 6 Ansa 4 di 6 Ansa 5 di 6 Ansa 6 di 6 leggi dopo slideshow ingrandisci La lettura del dispositivo da parte del giudice Modestino Villani al termine del processo che si è svolto a Torino

Il Tribunale di Torino ha pronunciato due condanne per il caso della maestra d'asilo del Torinese che nel 2018 perse il posto di lavoro dopo la diffusione di immagini intime senza il suo consenso. Alla direttrice dell'Istituto è stato inflitto un anno e un mese di reclusione con la condizionale; per una delle mamme la pena è di 12 mesi. Terminato anche un secondo processo parallelo in cui è stata condannata a 8 mesi una collega della vittima.