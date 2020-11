Torino, diffuse video hard della fidanzata per vendetta, andrà ai servizi sociali 

agenzia

Si è pentito, ha risarcito la ragazza e andrà in prova per un anno ai servizi sociali l'uomo del Torinese che due anni fa diffuse nella chat degli amici del calcetto le immagini hard dell'ex fidanzata. La ragazza, riconosciuta, fu costretta a dimettersi dall'asilo in cui lavorava come maestra. La direttrice dell'istituto e la mamma di uno dei bambini affronteranno il dibattito per averla costretta dimettersi e per averla diffamata.