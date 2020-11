Trapani, diffondevano foto di ragazze sul web: 3 indagati per revenge porn

Italy Photo Press

Tre persone sono indagate per "revenge porn" e altri reati ai danni di almeno 6 giovani donne nel Trapanese. I tre, tra i 30 ed i 36 anni, avrebbero ricevuto e divulgato fotografie delle vittime (ex fidanzate o semplici conoscenti) anche ritratte prive di abiti, pubblicandole senza il loro consenso su un sito pornografico e in chat dedicate allo scambio di materiale sessualmente esplicito. Le indagini sono state avviate dopo la denuncia delle vittime.