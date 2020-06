Revenge porn, la storia di Alice: “Sul web immagini associate al mio nome”

"Un paio di anni fa, quando avevo 16 anni sono stata vittima di revenge porn". E' la testimonianza di Alice una ragazza che ha contattato "Striscia la Notizia" per raccontare la sua storia. "Alcune amiche mi hanno segnalato una foto molto spinta, su un social network, associata al mio nome". Alice spiega all'inviato del tg satirico che in quell'immagine non era lei ma una ragazza di spalle, bionda come lei, che le assomigliava.

Ma non è finita qui, perché dopo la foto è sbucato anche un video molto spinto, sempre associato al suo nome, dove c'era una ragazza bionda che però non mostrava mai il viso. "In un primo momento ho fatto finta di nulla poi dopo il mio silenzio si è rotto. E' stato imbarazzante e molto frustrante vivere questa situazione", continua la 18enne che spiega di essersi rivolta, infine, alla polizia postale. E a tutte le ragazze vittime di revenge porn, Alice lancia un appello: "Denunciate e non abbiate vergogna".