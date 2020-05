Revenge Porn, il racconto di una vittima: "Diffuse mio foto intime da un ex che avevo lasciato"   

"Striscia la Notizia" raccoglie la testimonianza di una ragazza vittima di revenge porn. Un suo ex fidanzato che non aveva accettato la fine della storia decisa dalla protagonista della vicenda ha diffuso sui social foto intime mandate da lei all'ex compagno ma anche scatti rubati dall'uomo mentre la vittima dormiva.

"Io l'ho lasciato è lui ha voluto vendicarsi così. Per me è stato un trauma - ha spiegato la donna all'inviata del programma Chiara Squaglia - ha messo le mie immagini ovunque da Pornhub a Instagram mi è servito avere un supporto psicologico e assumere medicinali per dormire, vivo nell'ansia e nella paura",