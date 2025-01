Venticinquenne morta nell'incendio a Torino, l'amico: "Ivanah voleva salvare tutti con l'estintore"

Ivanah viveva nell'appartamento della portineria con la famiglia. Era l'ultima di tre figli del custode e l'unica rimasta con i genitori, salvatisi dalle fiamme e dimessi dal centro ustionati nel giro di poche ore. Quando è scoppiato l'incendio che l'ha uccisa, (le cause sono in fase di accertamento, ndr) la 25enne di origini filippine ha prima pensato di poter salvare tutti, invece di preservare la sua vita. Ma il fuoco e il fumo non le hanno dato scampo.



"Non voglio e non ci credo ancora che tu mi abbia abbandonato in questo modo - ha scritto in sua memoria l'amico del cuore Patrick su Facebook. - Sei stata l'amica che tutti vorrebbero avere nella vita e sei andata via senza salutarmi e almeno darmi l'ultimo abbraccio d'addio. Perché non ci sei più?".



"Grazie della nostra amicizia e dei momenti belli e brutti passati insieme, - continua nel suo ricordo il giovane. -

Non dimenticherò mai le nostre ragazzate in giro, soprattutto le risate che ci siamo fatti in questi anni. La mia testa non vuole credere che tu non ci sia più in questo mondo! Non lo accetta proprio. La notizia mi ha davvero distrutto! Mi manca la tua presenza e soprattutto la tua risata! Ti voglio tanto bene, amica mia, e mi mancherai un sacco".