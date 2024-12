Incendio in un appartamento a Torino, muore una 25enne

Una 25enne di origine cinese è morta intossicata nell'incendio di un appartamento nel centro di Torino. Le fiamme sono divampate al pianterreno di uno stabile di corso Vittorio Emanuele dove la giovane si trovava con alcuni familiari. Per la ragazza non c'è stato scampo, mentre due suoi parenti sono stati trasportati in ospedale. Ancora non chiara la causa del rogo, ma pare che si sia trattato di un problema con una canna fumaria. L'appartamento, dopo l'intervento dei vigili del fuoco, è stato dichiarato inagibile.