Torino, giostra bloccata a 30 metri: otto ragazzi sospesi nel vuoto a Villanova Canavese
Un guasto improvviso ha fermato l'attrazione durante la fiera Villexpo: decisivo l'intervento dei vigili del fuoco, nessuno è rimasto ferito
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Momenti di forte apprensione nella serata di sabato a Villanova Canavese, nel Torinese, dove una giostra del luna park si è improvvisamente bloccata lasciando otto ragazzi sospesi nel vuoto: quattro sono rimasti bloccati nelle navicelle inferiori, mentre altri quattro sono rimasti a circa 30 metri d'altezza a testa in giù. L'incidente è avvenuto intorno alle 22 all'interno dell'area che ospita la manifestazione Villexpo, affollata da centinaia di visitatori.
Scatta l'allarme e arrivano vigili del fuoco e sanitari
Non appena la giostra si è arrestata, sono stati attivati i soccorsi. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco insieme ai sanitari del 118. Le operazioni di recupero si sono svolte in sicurezza e hanno consentito di riportare tutti i giovani a terra senza conseguenze fisiche. I medici hanno effettuato accertamenti soprattutto sui ragazzi rimasti a testa in giù, verificando le loro condizioni dopo i lunghi minuti trascorsi sospesi. Fortunatamente nessuno degli otto ragazzi coinvolti ha riportato ferite o malori tali da richiedere il trasferimento in ospedale.
Causa del blocco un guasto elettrico
Secondo le prime ricostruzioni, all'origine dell'incidente ci sarebbe stata una temporanea interruzione dell'alimentazione elettrica che avrebbe provocato il danneggiamento di un fusibile. Il proprietario dell'attrazione ha spiegato che si tratta di un inconveniente tecnico raro ma possibile e che il sistema avrebbe potuto essere ripristinato anche manualmente in pochi minuti. La "Booster" è composta da due grandi bracci metallici rotanti con navicelle capaci di effettuare rotazioni complete a 360 gradi.
Momenti di caos durante le operazioni
La situazione sarebbe però diventata più complessa quando il padre di una delle ragazze rimaste bloccate avrebbe reagito con forte agitazione. Secondo quanto riferito dal gestore della giostra, l'uomo sarebbe entrato nell'area tecnica dell'attrazione interferendo con le procedure di emergenza e rendendo più difficili le operazioni di ripristino. Sul posto sono dovuti intervenire anche i carabinieri, che hanno riportato la situazione sotto controllo e avviato gli accertamenti del caso.
Attrazione in regola e attività ripresa dopo due ore
Le verifiche effettuate dalle forze dell’ordine hanno confermato la regolarità delle autorizzazioni e della documentazione dell'attrazione. Contestualmente è stata identificata la persona che avrebbe ostacolato le operazioni di intervento. Dopo circa due ore dal blocco, la giostra è tornata regolarmente in funzione.