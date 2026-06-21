Non appena la giostra si è arrestata, sono stati attivati i soccorsi. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco insieme ai sanitari del 118. Le operazioni di recupero si sono svolte in sicurezza e hanno consentito di riportare tutti i giovani a terra senza conseguenze fisiche. I medici hanno effettuato accertamenti soprattutto sui ragazzi rimasti a testa in giù, verificando le loro condizioni dopo i lunghi minuti trascorsi sospesi. Fortunatamente nessuno degli otto ragazzi coinvolti ha riportato ferite o malori tali da richiedere il trasferimento in ospedale.