Novara, morta la 15enne sbalzata da una giostra: al luna park festeggiava il compleanno

La ragazza, Ludovica Visciglia, di Trecate, era stata ricoverata in condizioni disperate nella Rianimazione dell'ospedale del capoluogo. Il luna park era stato appena allestito e l'apertura coincideva con la festa patronale del paese. Inoltre, la 15enne era lì per festeggiare il suo compleanno. Sul caso indagano carabinieri e polizia.

Ludovica Visciglia stava trascorrendo una serata con gli amici per festeggiare il suo compleanno. E' quanto si apprende da persone sul posto. La giovane abitava a Trecate (Novara). Dopo il luna park la comitiva aveva in programma il taglio della torta. Ma la caduta è avvenuta all'ultima corsa della giostra.

Dopo essere caduta, la 15enne era stata subito soccorsa e portata al Maggiore di Novara in codice rosso: i medici avevano giudicato immediatamente le sue condizioni gravissime. Sul luogo del tragico incidente sono intervenuti, oltre al personale del 118, i carabinieri e la polizia, che stanno indagando per stabilire le cause ed eventuali responsabilità.

"Siamo sconvolti, è una vera tragedia", ha detto dopo l'incidente il sindaco di Galliate Claudiano di Caprio.

