Torino, ferito con un machete: condannati i fratelli Costanzia di Costigliole

La stessa vittima è stata condannata a dieci mesi per una vicenda connessa agli stupefacenti. Dieci mesi sono stati inflitti anche a Zahara Bao Rider, modella spagnola, amica di Pietro Costanzia di Costigliole, che è stata processata con l'accusa di avere tentato di fare arrivare un cellulare a Pietro e Rocco quando si trovavano già in carcere al Lorusso e Cutugno di Torino. E' stato assolto invece Carlo Costanzia di Costigliole, padre dei due ragazzi, che secondo gli inquirenti avrebbe creato un falso contratto d'affitto di un alloggio di Madrid per fare in modo che Zahara risultasse convivente di Pietro e potesse così fargli visita in prigione.