Torino, le estraggono 11 denti senza motivo: "Mi hanno distrutto la vita"

Dopo l'intervento la donna ha iniziato a sentire dolori fortissimi: “Non riuscivo a parlare, mangiare né dormire – ha specificato davanti alla giudice – Sono andata all’ospedale. Ho lavorato a lungo come infermiera, sentivo che c’era qualcosa che non andava". Così, tramite un amico dentista si è fatta controllare e da lì ha capito tutto: era stata raggirata. Da lì ne sono seguite due operazioni per risolvere i danni. In udienza la donna ha detto di continuare a stare male, sia fisicamente che psicologicamente - "la mia bocca è cambiata" - tant'è che è seguita da uno psicologo.